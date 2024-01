LEAH KATE La Maroquinerie Paris, 14 mai 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le lundi 27 novembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le mercredi 29 novembre 2023 à 10h.Leah Kate écrit des hymnes pop/rock qui vont droit au but. En associant des refrains en plein essor, prêts pour la radio, à des détails poignants et hyper-spécifiques, ses chansons sont intimes et tranchantes – le genre de morceaux qui trouvent un écho auprès des auditeurs du monde entier. L’artiste basée à Los Angeles a sorti son premier album, SUPER OVER, le 15 septembre. Cette nouvelle ère confirme que Leah est l’un des poids lourds de la break-up pop et l’un des chefs de file du genre.Tiré d’une période tumultueuse de sa vie, SUPER OVER témoigne de la résilience de Leah et de sa capacité à transformer sa douleur personnelle en une œuvre artistique électrisante. « J’ai travaillé sur l’album Super Over à un moment où j’étais en relation avec une personne très toxique. Le processus de création de cet album m’a aidée à guérir, et je suis sûre qu’il aura la même résonance pour beaucoup de ceux qui l’écouteront. »Venez découvrir le talent et l’énergie de Leah Kate le 14 mai 2024 à La Maroquinerie !

Tarif : 24.10 – 24.10 euros.

Début : 2024-05-14 à 19:30

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75