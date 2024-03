Quartiers de mode : entre tissus et papiers INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, mardi 14 mai 2024.

Quartiers de mode : entre tissus et papiers Séminaire Mardi 14 mai, 16h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T16:00:00+02:00 – 2024-05-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T16:00:00+02:00 – 2024-05-14T18:00:00+02:00

Quartiers de mode : entre tissus et papiers

Au début du XIXe siècle, le quartier Richelieu est l’un des quartiers prisés des marchands de nouveautés, mais aussi des tailleurs élégants, sur rue ou en chambre. À quelques pas, le quartier du tissu se prolonge bientôt en quartier de la confection. Le Sentier est alors un petit quartier d’immeubles d’habitation transformés en une myriade d’ateliers souvent familiaux, composant une sorte d’immense usine. Au croisement de ces deux secteurs se trouvent la Bourse, l’agence Havas, La Poste, et les journaux et revues : cet épicentre du trafic de l’information voit défiler le cours quotidien du coton américain, les motifs et les coupes à la mode.

Intervenant

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

__

A propos de ce séminaire

Étudier la ville : un dialogue entre pratiques numériques et histoire de l’art

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » consistent à explorer les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et à ouvrir de nouvelles perspectives au croisement entre l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture et les humanités numériques. Le cycle 2023-2024 abordera plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu.

En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France, de la Fondation des sciences du patrimoine et du mécénat de la Caisse des Dépôts.

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (FSP / INHA), Paul Kervegan (FSP / INHA) Programme de recherche « Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaines Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art et Histoire de l’art mondialisée)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

image de gauche : Dans l’atelier de Siguy (Guy Vasseur), rue du Caire, milieu des années 1950. / image de droite : Devanture du tailleur Parveaud & Cie, rue Richelieu, vers 1900. gauche : Archives privées Vasseur / droite : collection InVisu