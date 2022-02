Coccinelle, demoiselle…. Pinon Pinon Catégories d’évènement: Aisne

PINON

Coccinelle, demoiselle…. Pinon, 21 mai 2022, Pinon. Coccinelle, demoiselle…. Pinon

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21

Pinon Aisne Pinon Dans le cadre de l’opération “Un mois, une espèce” proposée par Picardie Nature, des bénévoles vous proposent une sortie nature le samedi 21 mai de 14h00 à 16h00 à Pinon,

afin de partir sur les traces de la coccinelle à 7 points et autres coccinelles. 2km à parcourir / Limité à 20 personnes Inscriptions au 03 23 80 32 20 Dans le cadre de l’opération “Un mois, une espèce” proposée par Picardie Nature, des bénévoles vous proposent une sortie nature le samedi 21 mai de 14h00 à 16h00 à Pinon,

afin de partir sur les traces de la coccinelle à 7 points et autres coccinelles. 2km à parcourir / Limité à 20 personnes Inscriptions au 03 23 80 32 20 Dans le cadre de l’opération “Un mois, une espèce” proposée par Picardie Nature, des bénévoles vous proposent une sortie nature le samedi 21 mai de 14h00 à 16h00 à Pinon,

afin de partir sur les traces de la coccinelle à 7 points et autres coccinelles. 2km à parcourir / Limité à 20 personnes Inscriptions au 03 23 80 32 20 Pixabay

Pinon

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, PINON Autres Lieu Pinon Adresse Ville Pinon lieuville Pinon Departement Aisne

Pinon Pinon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinon/

Coccinelle, demoiselle…. Pinon 2022-05-21 was last modified: by Coccinelle, demoiselle…. Pinon Pinon 21 mai 2022 Aisne Pinon

Pinon Aisne