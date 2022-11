Focus Jeux Vidéo Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les immenses possibilités offertes par le jeu vidéo permettent d'immerger les joueurs dans des univers et des expériences narratives très fortes. Mais contrairement au cinéma ou la littérature, le jeu vidéo ne délivre pas un récit de manière linéaire, car l'interactivité qui le caractérise impose un dialogue continu entre le joueur et le jeu. Comment raconte-on une histoire interactive ? Comment écrit-on l'univers et l'histoire d'un jeu vidéo ? Dans ce premier épisode des Focus jeux vidéo, explorons avec deux spécialistes les arcanes de la création vidéoludique que l'on nomme « narrative design ». Les Focus jeux vidéo ont lieu en présence du public, qui peut poser ainsi ses questions. Ils sont également accessibles en direct sur la chaîne YouTube de l'établissement. Les invités : – Julien CHARPENTIER, narrative designer chez Ubisoft

– Céline Marie MERCIER, narrative designer chez Quantic Dream

