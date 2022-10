Stage de révision pour lycéens Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

16h-18h [STAGE DE 3 JOURS] Du 2 au 4 novembre, accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos matières scientifiques et préparer les épreuves du Baccalauréat. Gratuit, sur inscription. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Pour les lycéens en classe de Première et Terminale La Bibliothèque des sciences et de l’industrie vous propose un stage de 3 jours (créneaux de 2h/jour) pendant les vacances de Toussaint pour réviser, renforcer vos acquis, et aborder sereinement les examens du baccalauréat. Accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler les mathématiques, la physique, la chimie, les SVT… Selon vos besoins ! Gratuit, sur inscription. Le stage se déroulera du 2 au 4 novembre, tous les jours, de 16h à 18h.

