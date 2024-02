Cirque Médrano Mysterium – Le grimoire magique Saint-Denis-lès-Sens, vendredi 29 mars 2024.

Cirque Médrano Mysterium – Le grimoire magique Saint-Denis-lès-Sens Yonne

L’Héritage d’une Tradition Intemporelle

Quand la légende de la piste aux étoiles s’invite à Sens.

Depuis trente ans environ, le cirque Medrano vient chaque année à Sens pour éblouir, émerveiller et réchauffer les coeurs. Cette année, il revient présenter son nouveau spectacle intitulé Mysterium – Le grimoire magique . Un titre éloquent pour un spectacle qui promet d’élever nos âmes et de nous faire voyager dans un univers d’enchantement et de mystère.

Horaires des spectacles

– Vendredi 29/03/2024 à 19h

– Samedi 30/03/2024 à 14h30, à 17h et à 19h30

– Dimanche 31/03/2024 à 10h45 et à 15h

– Lundi 01/04/2024 à 15h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

Place Jean Jaurès

Saint-Denis-lès-Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Cirque Médrano Mysterium – Le grimoire magique Saint-Denis-lès-Sens a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Sens et Sénonais