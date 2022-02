Cirque – La Spire Saint-Brieuc, 24 juin 2022, Saint-Brieuc.

Cirque – La Spire Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-06-24 20:00:00 – 2022-06-25 21:00:00 Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Nuit des étoiles filantes.

La spire : c’est ainsi que Chloé Moglia nomme la monumentale spirale en filin d’acier conçue pour ce spectacle. Trois boucles de 6,5 mètres de hauteur et 18 de longueur : une structure-sculpture colossale et légère, comme un trait de pinceau dessiné dans le paysage. L’objet, en soit, fait déjà œuvre d’art. Célestes, les cinq interprètes s’y accrochent, se croisent, s’élèvent, le traversent et tracent des circonvolutions comme des planètes dans un univers en mouvement.

