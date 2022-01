Cirque en Scène – Stage cirque théâtre Niort, 21 février 2022, Niort.

Cirque en Scène – Stage cirque théâtre Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

2022-02-21 10:00:00 – 2022-02-25 16:00:00 Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray

Niort Deux-Sèvres Niort

Encadré par Isa Pineau metteure en scène à la Compagnie La Chaloupe et Maxime Demba formateur cirque à Cirque en Scène

« Chercher, Expérimenter et Improviser seront les maitres mots de ce stage. L’occasion d’ouvrir les portes sur les deux disciplines et se faire croiser les approches et les pratiques.

Nous explorerons par le biais de jeux d’expression : le travail du corps et de la voix, des échauffements ludiques et physiques, initiation aux techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre, jonglerie…) et les multiples possibilités d’un texte.

Une semaine pour développer votre imaginaire, partager et travailler à la création collective. »

Source : www.cirque-scene.fr

Sur réservation.

Encadré par Isa Pineau metteure en scène à la Compagnie La Chaloupe et Maxime Demba formateur cirque à Cirque en Scène

« Chercher, Expérimenter et Improviser seront les maitres mots de ce stage. L’occasion d’ouvrir les portes sur les deux disciplines et se faire croiser les approches et les pratiques.

Nous explorerons par le biais de jeux d’expression : le travail du corps et de la voix, des échauffements ludiques et physiques, initiation aux techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre, jonglerie…) et les multiples possibilités d’un texte.

Une semaine pour développer votre imaginaire, partager et travailler à la création collective. »

Source : www.cirque-scene.fr

Sur réservation.

+33 5 49 35 56 71

Encadré par Isa Pineau metteure en scène à la Compagnie La Chaloupe et Maxime Demba formateur cirque à Cirque en Scène

« Chercher, Expérimenter et Improviser seront les maitres mots de ce stage. L’occasion d’ouvrir les portes sur les deux disciplines et se faire croiser les approches et les pratiques.

Nous explorerons par le biais de jeux d’expression : le travail du corps et de la voix, des échauffements ludiques et physiques, initiation aux techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre, jonglerie…) et les multiples possibilités d’un texte.

Une semaine pour développer votre imaginaire, partager et travailler à la création collective. »

Source : www.cirque-scene.fr

Sur réservation.

Cirque en scène

Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray Niort

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT Niort