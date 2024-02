CINÉMA VIVANT PARMI LES VIVANTS Fouzilhon, mardi 12 mars 2024.

CINÉMA VIVANT PARMI LES VIVANTS Fouzilhon Hérault

Vivant parmi les vivants est un long-métrage inter- espèces qui réunit les philosophes Vinciane Despret et Baptiste Morizot à travers l’histoire d’Alba, la chienne de Vinciane et de Stipa, une jument sauvage de Przewalski. Le film sera précédé du court métrage L’Appel du Renard, dans lequel vous pourrez retrouver l’équipe du Théâtre de Pierre ! Restauration maison sur place.

Sur réservation. Tarif spécial cinéma 8€. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

L’événement CINÉMA VIVANT PARMI LES VIVANTS Fouzilhon a été mis à jour le 2024-02-21 par OT AVANT-MONTS