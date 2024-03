CinéMA #104 Cinéma Laïka & Empire of light Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, vendredi 22 mars 2024.

CinéMA #104 Cinéma Laïka & Empire of light Quand le cinéma parle de cinéma… Vendredi 22 mars, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Entrée libre

Projection de films :

CINÉMA LAÏKA | 2023, 81 min VOSTF avec Aki Kaurismäki, Jim Jarmush, Nuppu Koivu | 18:30 |

Le film suit la construction d’un cinéma dans une ancienne fonderie, opéré par le metteur en scène Aki Kaurismäki et Mika Lätti, un de ses amis poète.

EMPIRE OF LIGHT | 2023, 113 min, VOSTF avec Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones, Tom Brooke, Tanya Moodie | 20:30 |

Typique des années 1980, le bâtiment d’entrée du parc Dreamland (Margate, Kent, UK), devient l’Empire, un vieux cinéma et le théâtre d’une histoire d’amour. Larges plans-séquences et travellings contemplatifs se jouent alors des contre-jours pour révéler la banalité d’un quotidien bousculé par l’extérieur.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

