Ciné Latino à Gourdon Gourdon, samedi 30 mars 2024.

dans le cadre des 36ièmes Rencontres de Toulouse.

LES COLONS VO Chili/Argentine/France… 2023. Un drame de Felipe Gálvez Haberle avec Sam Spruell, Alfredo Castro, Mariano Llinás… Durée 1h37

»Terre de Feu, République du Chili, 1901. Un territoire immense, fertile, que l’aristocratie blanche cherche à civiliser . Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menendez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l’Atlantique. Sous les ordres du lieutenant MacLennan, un soldat britannique, et d’un mercenaire américain, le jeune métis chilien, Segundo, découvre le prix de la construction d’une jeune nation, celui du sang et du mensonge. » 44 4 EUR.

Début : 2024-03-30 18:30:00

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie

