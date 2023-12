Ciné-goûter – Wardi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ciné-goûter – Wardi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 17 avril 2024, Paris. Le mercredi 17 avril 2024

de 16h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 10 ans. gratuit Gratuit sur réservation Ciné-goûter autour de l’exposition « La Rose de Jéricho » d’Aurélia Zahedi Un film de Mats Grorud

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? À propos du réalisateur Mats Grorud est un réalisateur et animateur norvégien. Enfant, sa mère travaillait comme infirmière dans des camps de réfugiés au Liban. Il a écrit le scénario de son premier long métrage, Wardi, en s’appuyant sur les témoignages et sur sa propre expérience. Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/cine-gouter-wardi/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/cine-gouter-wardi/

Wardi de Mats Grorud (2017) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Institut des Cultures d'Islam (ICI) Adresse 56 rue Stephenson Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Institut des Cultures d'Islam (ICI) Paris latitude longitude 48.888484,2.356337

Institut des Cultures d'Islam (ICI) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/