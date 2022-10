Ciné-club : Le jour du dauphin Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Emeraude cinéma Dinard vous invite pour la projection exceptionnelle du film LE JOUR DU DAUPHIN en version restaurée ! Rendez-vous lundi 24 octobre à 20h30 ! Tarif unique : 5€ SYNOPSIS :

Alors qu’il est sur le point de trouver un moyen de communiquer avec les dauphins, un biologiste ne soupçonne pas que sa découverte puisse être détournée à d’autres fins. Réalisé par : Mike Nichols

Avec : George C. Scott, Trish Van Devere, Paul Sorvino

Genre : Thriller, Drame, Science fiction

Durée : 1h45 +33 2 99 88 17 93 https://www.emeraude-cinemas.fr/ Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard

