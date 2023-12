SOIRÉE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE Chemin du Tunnel Aniane Catégories d’Évènement: Aniane

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19 00:00:00 soirée à l’observatoire astronomique pour observer le ciel hivernal.

Soirées publiques : Profitez d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel hivernal avec ses planètes, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque haut perchées dans le ciel. Au programme : Visite de la grande coupole.

Présentation des guidées des constellations.

Observations du ciel aux télescopes. EUR.

Chemin du Tunnel

Aniane 34150 Hérault Occitanie

