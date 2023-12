Meeting d’athlétisme des Hauts de France Chemin des Manufactures Liévin, 10 février 2024, Liévin.

Liévin Pas-de-Calais

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Le meeting a vu le jour la première fois en 1988..

Le meeting a vu le jour la première fois en 1988.

Pour la 29ème édition, venez encourager les meilleurs athlètes internationaux. 205 athlètes seront présents. 43 nationalités représentées et 10 records du monde ont déjà été réalisés.

Préparez-vous pour une nouvelle édition du plus grand meeting d’Athlétisme au Monde !

Classé N°1 mondial en 2020, 2021, 2022 et 2024, il s’annonce des plus grandioses puisque Liévin sera l’un des sept événements mondiaux aux côtés des meetings de Astana, Ostrava, Boston, Torun, New York et Madrid.

.

Chemin des Manufactures

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-24 par Pas-de-Calais Tourisme