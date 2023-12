LE DOUDOU DE JOJO – SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC Chemillé Chemillé-en-Anjou, 23 avril 2024, Chemillé-en-Anjou.

Début : 2024-04-23 10:30:00

fin : 2024-04-23 11:00:00

Spectacle musical, marionnettes et sensoriels pour les touts-petits au Théâtre Arbre à Fil à Chemillé.

Spectacle Très Jeune Public

Jojo est un petit crocodile qui vit au bord de l’eau. Son meilleur ami, c’est Zoizeau, son doudou oiseau. Tout va pour le mieux dans ce monde merveilleux jusqu’au jour où, au moment d’aller à la sieste, Jojo ne retrouve plus Zoizeau… Un conte de marionnettes, musical et sensoriel pour les tout-petits, où les instruments se mêlent aux chants, pour le bonheur des petits et des plus grands !

Durée : 20 min + 15 min d’éveil musical | de 0 à 3 ans

EUR.

Chemillé Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



