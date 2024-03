Chasse aux œufs aux Épinettes parc Henri Barbusse Issy-les-Moulineaux, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs aux Épinettes À la recherche des œufs en chocolats au parc Henri Barbusse Dimanche 31 mars, 09h30 parc Henri Barbusse Entrée libre

Début : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T10:30:00+02:00

Chasse aux œufs aux Épinettes

La Maison des Épinettes vous invite à participer à sa traditionnelle chasse aux œufs. Rendez-vous en famille à partir de 9 h 30 au parc Henri Barbusse. Lancement de la chasse aux œufs à 10 h ! L’accès au parc se fera principalement par l’entrée principale (place du 8 mai 1945) et rue Maximilien Robespierre

N’oubliez pas vos petits paniers !

Afin que la chasse aux œufs soit agréable pour tous, des zones sont attribuées aux différentes tranches d’âges (0/3 ans, 4/6 ans, 7/10 ans, 11 ans et plus).

Nous demandons aux familles de bien vouloir faire respecter les zones en fonction de l’âge et de limiter le nombre d’œufs par enfant.

Dimanche 31 mars à 9h30 au parc Henri Barbusse

parc Henri Barbusse parc Henri Barbusse 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

