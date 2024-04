Balade pédagogique : tout hérissé, le hérisson ! Potager du Dauphin, Meudon Meudon, samedi 27 avril 2024.

Balade pédagogique : tout hérissé, le hérisson ! Découvrez la vie quotidienne du hérisson. Samedi 27 avril, 10h00 Potager du Dauphin, Meudon Gratuit, sur inscription

Lors de cette balade pédagogique à Meudon, vous en apprendrez plus sur la vie quotidienne du hérisson, un animal menacé d’extinction.

La sortie est gratuite, sur inscription en remplissant le formulaire en ligne.

Rendez-vous samedi 27 avril 2024 à 10h devant le 8 rue Porto Riche, à Meudon (Potager du Dauphin).

Un observatoire de la biodiversité pour recenser les hérissons

D’avril à juin 2024, Grand Paris seine Ouest (GPSO) ouvre un observatoire participatif de la biodiversité dédié au hérisson. Vous pourrez y indiquer où et quand vous avez aperçu un hérisson. Vous participerez à enrichir les connaissances sur la biodiversité du territoire.

Après l’écureuil roux de septembre à décembre 2023 et le rouge-gorge de janvier à mars 2024, le hérisson est la troisième espèce concernée par l’inventaire participatif proposé par GPSO.

Pour en savoir plus et signaler un hérisson, rendez-vous sur https://www.seineouest.fr/herisson

