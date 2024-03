Atelier Fresque du Climat à Meudon Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, samedi 27 avril 2024.

Atelier Fresque du Climat à Meudon Pour mieux comprendre le fonctionnement du changement climatique et découvrir des pistes d’engagement pour agir efficacement en tant que citoyen et citoyenne. Samedi 27 avril, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi https://fresqueduclimat.org/

Le groupe Colibris Meudon vous propose un atelier FRESQUE DU CLIMAT le Samedi 27 avril 2024 de 14H à 17H à l’Eco-Atelier Pierre Rabhi de Meudon.

Cet atelier s’adresse à un public adulte, sur inscription sur le site fresque du climat. Des animateurs bénévoles de l’association « La Fresque du Climat » viennent co-animer cet atelier.

Cet atelier donnera à chacun d’entre nous l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement du changement climatique et de découvrir des pistes d’engagement pour agir efficacement en tant que citoyen et citoyenne.

Esprit de collaboration, convivialité et bienveillance seront au rendez-vous !

