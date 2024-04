Matinale Traduction et Littérature Médiathèque de Sèvres Sèvres, samedi 27 avril 2024.

Matinale Traduction et Littérature Rencontre avec Nicolas Richard. Profession : traducteur et écrivain. Matinale spéciale « Semaine des Langues ». Samedi 27 avril, 10h30 Médiathèque de Sèvres Entrée libre.

Pour publics adolescents et adultes.

Nicolas Richard a notamment traduit de l’anglais ou de l’américain les auteurs Richard Brautigan, Stephen Dixon, James Crumley, Harry Crews, Richard Powers, Nick Hornby, Thomas McGuane, H. S. Thompson.

Une belle rencontre en perspective !

