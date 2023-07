Charlie Chaplin, Le Petit vagabond / Les Contes de la Maison Ronde Maison de la Radio et de la Musique Paris, 15 juin 2024, Paris.

Le samedi 15 juin 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant

De 7 à 20€.

Rendez-vous au Studio 104 pour un concert jeune public avec la maîtrise de Radio France.

Le Petit vagabond, c’est le plus tendre des hommages à Charlie Chaplin, alias Charlot : quinze chansons entrecoupées de dialogues qui retracent sa vie, ses rencontres, son cinéma, ses thèmes fétiches. Ou comment, en soulevant le masque du clown le plus aimé du cinéma et le plus universel du XXe siècle, ce conte musical devient une leçon de vie et d’humanité.

EDWIN BAUDO

Le Petit vagabond

livret de THOMAS ABGRALL et EDWIN BAUDO

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MORGAN JOURDAIN direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/charlie-chaplin-le-petit-vagabond/les-contes-de-la-maison-ronde contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877791452

Charlie Chaplin – © Charlot en cavale, dessin de Pierre Payen, 1929-1930, département des Arts du spectacle, Bnf