Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence proposée par l’UTL et animée par Jean Guiffan

Politique, antimilitarisme, religion et sexualité constituent l’essentiel de la censure dans le domaine de la chanson française, notamment depuis la naissance de la radiodiffusion au début des années 1920. L’évolution de la société a fait disparaître peu à peu la plupart des différentes mises à l’index sur les ondes. Places limitées (priorité aux adhérents de l’UTL). +33 2 99 40 78 04 Conférence proposée par l’UTL et animée par Jean Guiffan

