CHANSON- CHRISTIAN PACCOUD Fouzilhon, mardi 5 mars 2024.

CHANSON- CHRISTIAN PACCOUD Fouzilhon Hérault

Présentation de la saison à 20h30 suivi du spectacle de Christian Paccoud.

Face au monde, j’ai voulu faire un spectacle qui déborderait du temps. Concocter avec malice une liqueur énervée qui suinterai du monde pour couler goutte à goutte sur les joues des puissants .

Sur réservation. Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants 10€. Moins de 18 ans 6€. Adhésion 15€

Présentation de la saison à 20h30 suivi du spectacle de Christian Paccoud.

Face au monde, j’ai voulu faire un spectacle qui déborderait du temps. Concocter avec malice une liqueur énervée qui suinterai du monde pour couler goutte à goutte sur les joues des puissants . Quatre décennies de colères, de coups de gueule et de poésies mélangées, collées et désordonnées comme pour faire défiler la grande parade de nos utopies. Ceux qui ont vu Paccoud sur scène rentrent chez eux enveloppés d’un frisson, celui de la nécessité et de la beauté de la parole. Durée 20 mn (présentation) + 1h15mn. Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants 10€. Moins de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Restauration maison sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 20:30:00

fin : 2024-03-05

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

L’événement CHANSON- CHRISTIAN PACCOUD Fouzilhon a été mis à jour le 2024-02-21 par OT AVANT-MONTS