Randonnée VTT pour le Téléthon Champs de Foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc, 4 décembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La cocarde Omnisports cyclo section VTT organise une randonnée VTT ouverte à tous (à partir de 8 ans). La distance proposée sera de 20 ou 30kms, en fonction du niveau du participant. Cette sortie sera encadrée par les Vététistes du club.

A prévoir : vélo en bon état, casque, et eau. Un ravitaillement sera à votre disposition à l’arrivée.

Les frais d’inscription seront reversés en totalité au Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Champs de Foire de Bernos Rue Champs de Foire de Bernos

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Office de Tourisme Médoc-Vignoble informs you :

The cocarde Omnisports cyclo section VTT is organizing a mountain bike ride open to all (from 8 years old). The proposed distance will be 20 or 30kms, depending on the participant’s level. This outing will be supervised by the club’s mountain bikers.

Please bring: bike in good condition, helmet and water. Refreshments will be available at the finish.

All registration fees will be donated to the Telethon.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

La sección de ciclismo VTT de Cocarde Omnisports organiza un recorrido en bicicleta de montaña abierto a todos (a partir de 8 años). La distancia propuesta será de 20 o 30 km, en función del nivel de los participantes. La salida estará supervisada por los ciclistas de montaña del club.

Qué llevar: bicicleta en buen estado, casco y agua. Habrá refrescos en la meta.

Todas las cuotas de inscripción se donarán al Teletón.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Cocarde Omnisports cyclo section VTT organisiert eine Mountainbike-Tour, die für alle (ab 8 Jahren) offen ist. Die vorgeschlagene Strecke wird 20 oder 30 km lang sein, je nach Niveau des Teilnehmers. Der Ausflug wird von den Mountainbikern des Vereins betreut.

Mitzubringen sind: Fahrrad in gutem Zustand, Helm und Wasser. Am Ziel steht Ihnen eine Verpflegungsstation zur Verfügung.

Die Anmeldegebühren werden vollständig an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Médoc-Vignoble