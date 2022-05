Championnat départemental de tir à l’arc à cheval Saint-Robert Saint-Robert Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Robert

Championnat départemental de tir à l’arc à cheval Saint-Robert, 22 mai 2022, Saint-Robert. Championnat départemental de tir à l’arc à cheval Saint-Robert

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Robert Lot-et-Garonne Saint-Robert Championnat départemental de tir à l’arc à cheval.

Possibilité de Paddocks et de camper.

Buvette et restauration sur place. Championnat départemental de tir à l’arc à cheval.

Possibilité de Paddocks et de camper.

Buvette et restauration sur place. +33 6 07 21 34 44 Championnat départemental de tir à l’arc à cheval.

Possibilité de Paddocks et de camper.

Buvette et restauration sur place. OTGV

Saint-Robert

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Robert Autres Lieu Saint-Robert Adresse Ville Saint-Robert lieuville Saint-Robert Departement Lot-et-Garonne

Championnat départemental de tir à l’arc à cheval Saint-Robert 2022-05-22 was last modified: by Championnat départemental de tir à l’arc à cheval Saint-Robert Saint-Robert 22 mai 2022 Lot-et-Garonne Saint-Robert

Saint-Robert Lot-et-Garonne