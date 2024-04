Api tourisme Le baptême de l’Apiculteur Miellerie L’Or du Périgord Dévillac, samedi 4 mai 2024.

Api tourisme Le baptême de l’Apiculteur Miellerie L’Or du Périgord Dévillac Lot-et-Garonne

Une expérience immersive sur nos ruchers ! En tenue d’apiculteur, découvrez en compagnie d’Alexia le monde fascinant des abeilles, observez et comprenez le fonctionnement de nos colonies, ouvrez les ruches, cherchez la reine, gouter le miel etc.

Une expérience immersive sur nos ruchers ! En tenue d’apiculteur, découvrez en compagnie d’Alexia le monde fascinant des abeilles, observez et comprenez le fonctionnement de nos colonies, ouvrez les ruches, cherchez la reine, gouter le miel etc. Une expérience au cœur de la nature qui a pour objectif de vous sensibiliser sur notre métier et le comportement à adopter pour préserver cette espèce si précieuse ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

Miellerie L’Or du Périgord 1100 Route d’Estrade

Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lorduperigord@gmail.com

L’événement Api tourisme Le baptême de l’Apiculteur Dévillac a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Coeur de Bastides