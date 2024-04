Concert à Grangeneuve avec le Quatuor 4D Ferme de Grangeneuve Villeréal, samedi 4 mai 2024.

Concert à Grangeneuve avec le Quatuor 4D Ferme de Grangeneuve Villeréal Lot-et-Garonne

Le Quatuor 4D se compose de 4 musiciens saxophonistes (soprano, ténor, baryton et alto). Ils ont de multiples répertoires allant de la musique classique à contemporaine en passant par le jazz, les musiques du monde et traditionnelles.

Des « assiettes gourmandes » seront proposées pour ceux qui souhaiteraient se restaurer sur place.

Réservation fortement recommandée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ferme.de.grangeneuve@gmail.com

L’événement Concert à Grangeneuve avec le Quatuor 4D Villeréal a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Coeur de Bastides