Exposition « Parcs et jardins » Salle Valois Laroque-Timbaut, samedi 4 mai 2024.

L’atelier « Le fil magique » vous invite à leur exposition sur le thème « Parcs et jardins ».

Démonstration de dentelle aux fuseaux, broderie et point compté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Salle Valois 20 Avenue de Quercy

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

