Challenge Ludovic Martin 2023 Dinard Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Challenge Ludovic Martin 2023 Dinard, 27 mai 2023, Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard. Challenge Ludovic Martin 2023 Parc de Port-Breton Dinard Ille-et-Vilaine

2023-05-27 – 2023-05-27 Dinard

Ille-et-Vilaine Dinard GRAND RAID CLM – Une toute nouvelle formule pour la 16è édition du challenge Ludovic Martin. Un grand raid en binôme, composé de plusieurs épreuves : nage, course à pied, kayak, obstacles. Se rassembler pour honorer

Le challenge Ludovic Martin est dédié à notre camarade Ludovic, sapeur-pompier volontaire de Dinard et engagé à la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris (CS Bitche) décédé le 17 novembre 2007 en luttant contre un incendie.

Sportif accompli, généreux et passionné, Ludovic était aimé de tous. En sa mémoire, cette initiative est renouvelée chaque année grâce notamment au soutien de la ville de Dinard, de l’amicale des pompiers de Dinard et de nombreux partenaires privés. Ouverture des inscriptions fin février. Nombre de places limité à 100 binômes. Date limite d’inscription : 21 mai 2023. Food truck / buvette sur place Samedi 27 mai 2023 – Parc de Port Breton challengeludovicmartin@gmail.com Dinard

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Parc de Port-Breton Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Ville Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard lieuville Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard-dinard-cote-demeraude-tourisme-dinard/

Challenge Ludovic Martin 2023 Dinard 2023-05-27 was last modified: by Challenge Ludovic Martin 2023 Dinard Dinard 27 mai 2023 dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard, Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Parc de Port-Breton Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Dinard Ille-et-Vilaine