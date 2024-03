Ces gens-là Théâtre de Duclair Duclair, vendredi 29 mars 2024.

Ces gens-là Spectacle Vendredi 29 mars, 20h00 Théâtre de Duclair Gratuit sur inscription / Réservations auprès du Théâtre de Duclair

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

« Comment un événement traumatique peut-il nous mettre au ban de la société ? Comment se relever ?

En 2022, quatre femmes en situation de précarité et d’isolement, vivant à Dieppe et alentours, ont participé à un projet de réinsertion par le théâtre. De ce projet est né ce spectacle : celui de leur combat.

Non professionnelles, mais devenues comédiennes par la force des choses, elles souhaitent aujourd’hui continuer de monter sur scène afin de témoigner face au plus grand nombre. Dans un acte d’irrévérence, elles viendront dire ce que l’on n’a pas envie d’entendre.

Elles prendront la parole au nom de « ces gens-là »,

Celles et ceux qui ne font pas partie de la norme,

Qu’on étouffe et qu’on invisibilise.

Vaillantes, elles viendront briser le silence pour nous raconter leurs histoires,

Porter l’étendard de leur liberté,

Et devenir celles qu’elles veulent être.

Ici commence leur transformation. »

Texte et mise en scène

Margot Tramontana & Carla Azoulay-Zerah,

à partir d’entretiens réalisés avec les participantes

Avec et à partir des témoignages de

Aurélie Noël, Myriem Jeradi, Melissa Paul et Lilith

Vidéo

Florent Houdu

Lumières

Jean-François Lelong

Teaser : https://vimeo.com/800670032/a665293870?fbclid=IwAR3M_Y6ejmbs8-PI1oS4093B0grwJbWfwStHJ07pu9ykQUd82PwRtzIRme4

