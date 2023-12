LES SAMEDIS PERCUSSIONS DU MONDE (CARNAVAL DE TOULOUSE) CENTRE-VILLE Toulouse, 13 janvier 2024 07:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Tous les samedis après midi, c’est un temps de réjouissance qui s’écoule de l’Épiphanie jusqu’aux jours Gras, pendant lesquels des musiciens et des danseurs animent les quartiers de la ville..

CENTRE-VILLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Every Saturday afternoon is a time of rejoicing, from Epiphany to jours Gras, when musicians and dancers liven up the city?s neighborhoods.

Todos los sábados por la tarde hay fiesta, desde la Epifanía hasta los « jours Gras », cuando músicos y bailarines animan los barrios de la ciudad.

Jeder Samstagnachmittag ist eine Zeit der Freude, die von Epiphanias bis zu den fetten Tagen vergeht. Während dieser Zeit beleben Musiker und Tänzer die Stadtviertel.

