L'ORGUE CONCERTANT Jeudi 25 mai 2023, 20h00 Centre de Congrès d'Angers

de 7€ à 36€

Un concert pour découvrir les multiples facettes de l’orgue. Centre de Congrès d’Angers 33 Bd Carnot, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Grégoire Rolland : Concerto pour orgue et orchestre (création mondiale) Corentin Apparailly : In memoriam Marmanda 1219 Isabelle Demers – orgue Louise Farrenc : Symphonie n°3 Nil Venditti – direction Avec son incroyable diversité de sonorités, son immense répertoire de la Renaissance à aujourd’hui et sa magistrale console, l’orgue est un véritable monstre de technique mais aussi un monde musical à lui tout seul. Alliant savoir-faire et modernité, l’orgue hybride du Centre de Congrès d’Angers a été inauguré en 2019. À sa mort en 1875, la compositrice française Louise Farrenc laisse de nombreuses œuvres absolument remarquables et pourtant tombées dans l’oubli. Lorsque Nil Venditti dirige les sublimes partitions des contemporains Grégoire Rolland et Corentin Apparailly, il crée l’atmosphère idéale pour découvrir la Symphonie n°3 de cette femme extraordinaire qui travaillait dans un milieu largement dominé par les hommes. C’est comme si l’œuvre prenait enfin la place qui lui était due au panthéon des grandes symphonies ! En compagnie d’Isabelle Demers et en collaboration avec Le Printemps des orgues, découvrez toute la richesse de ce répertoire dans un programme qui vous dévoilera toutes les possibilités d’un instrument hors normes !

2023-05-25T20:00:00+02:00

2023-05-25T21:30:00+02:00 Nil Venditti © Alessandro Bertani

