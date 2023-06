Hécube, reine de Troie Centre d’art et de Culture Meudon, 14 novembre 2023, Meudon.

Hécube, reine de Troie Mardi 14 novembre, 20h45 Centre d’art et de Culture Tarif B : de 13€ à 29€

Musiques anciennes

Dans la Venise du XVIe siècle, Ludovico Dolce traduit en italien la tragédie latine Hécube d’Erasme. Quelques années plus tard, Marin Držić traduit la version de Dolce en croate.

L’ensemble Dialogos croise les deux versions pour créer une nouvelle pièce, de sources musicales anciennes mêlant le croate et l’italien. Hécube, reine déchue après la guerre de Troie voit ses enfants être sacrifiés. La reine honorable se transforme alors en monstre furieux, prête à tout pour venger la mort de sa fille Polyxène et de son fils Polydore. La puissance de ces deux oeuvres mêlées révèle l’universalité de la légende : les dieux comme moteur des conflits, les rois-réfugiés, la cécité permettant la clairvoyance…

Une création musicale où la puissance intemporelle du mythe grec embrasse la finesse de la Renaissance vénitienne et la merveilleuse polyphonie traditionnelle de la Dalmatie.

RESERVATIONS :

billetterie.meudon.fr

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Solistes Katarina Livljanić (Hécube), Francisco Mañalich (esprit de Polydore, Polyxène, Polymnestor), Ante Podrug (Ulysse), Milivoj Rilov (Agamemnon), Srećko Damjanović (serviteur) | Choeur Kantaduri Joško Ćaleta | Voix et direction voix Srećko Damjanović, Nikola Damjanović, Tonko Podrug et Milivoj Rilov | Instrumentistes flûtes dvojnice Norbert Rodenkirchen | Vièle lirica Albrecht Maurer | Viole Francisco Mañalich | Direction musicale et scenario Katarina Livljanić | Mise en scène, scénographie, costumes, surtitrage Sanda Hržić | Reconstruction musicale Katarina Livljanić, Francisco Mañalich, Joško Ćaleta | Reconstruction musicale instrumentale Norbert Rodenkirchen, Albrecht Maurer | Lumière et technique Srećko Damjanović.

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:45:00+01:00 – 2023-11-14T21:45:00+01:00

2023-11-14T20:45:00+01:00 – 2023-11-14T21:45:00+01:00

spectacle meudon

©Matko Petrić