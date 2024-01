Bergeries en Ville : Atelier Famille Parents et enfants : Plantes aromatiques et médicinales Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, samedi 29 juin 2024.

Bergeries en Ville : Atelier Famille Parents et enfants : Plantes aromatiques et médicinales Fabrication de Tisanes – Récolte des aromates Samedi 29 juin, 10h30 Éco-atelier Pierre-Rabhi 15 euros (binôme 1 adulte et 1 enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:30:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:30:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0642044126 »}]

Jardinage- plantes aromatiques et médicinales- tisane