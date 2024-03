À la découverte des senteurs du jardin Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, dimanche 2 juin 2024.

À la découverte des senteurs du jardin Plongez dans une exploration sensorielle des parfums du jardin du musée, avec 4 ateliers olfactifs, conçus pour les petits et les grands, qui éveillera vos sens et votre curiosité ! Ateliers proposés… Dimanche 2 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Plongez dans une exploration sensorielle des parfums du jardin du musée, avec 4 ateliers olfactifs, conçus pour les petits et les grands, qui éveillera vos sens et votre curiosité ! Ateliers proposés en continu : « La vue qui trouble », « L’odorat qui prévient du danger », « Nez expert » et « L’orange dans tous ses états ».

Animation proposée par Véronique Marché.

Sans réservation – Gratuit – En continu – Pour toute la famille, à partir de 6 ans.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France Le musée d’art et d’histoire de Meudon est installé dans la plus ancienne maison de Meudon, ayant appartenu à Armande Béjart, comédienne et veuve de Molière. Elle conservera cette maison de campagne jusqu’à sa mort en 1700.

Après avoir connu divers occupants, la maison est classée en 1891 au titre des monuments historiques et devient en 1943 un musée.

Le musée présente l’histoire de Meudon à travers diverses peintures, gravures, sculptures, et maquettes. Il abrite également une importante collection de peinture de paysage du XVIIIe au XXe siècle ainsi qu’un ensemble de sculptures des années 1940-1980.

Havre de paix et de verdure au cœur de la ville, le jardin du musée est aussi un lieu d’exposition de sculptures anciennes et contemporaines. Orné d’arbres centenaires, ainsi que de buis, roses, et même d’une vigne, il invite à la promenade et au délassement. RER C – Meudon Val Fleury / Ligne N – Meudon

Musée d’art et d’histoire de Meudon