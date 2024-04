Concert Stabat Mater du Choeur de Meudon Eglise de Meudon-la-Forêt Meudon, vendredi 7 juin 2024.

Concert Stabat Mater du Choeur de Meudon Les 90 choristes du chœur de Meudon interprètent cette année deux très beaux Stabat Mater : Celui de JB Pergolèse et celui de J Rheinberger. Vendredi 7 juin, 21h00 Eglise de Meudon-la-Forêt Tarif en prévente à 20€ (10€ pour les 13-25 ans)

Venez partager une palette d’émotions lors d’un voyage musical allant du baroque au contemporain avec les 90 choristes passionnés du Chœur de Meudon, dirigé par son chef Adam Vidovic et accompagné par 2 solistes, un pianiste et un ensemble instrumental de 7 musiciens.

Au cœur de ce voyage musical,

Laissez-vous transporter par le lyrisme du Stabat Mater de Pergolèse, oscillant entre douleur et espérance,

Découvrez l’émouvant Ave Vera Virginitas de Miškinis chanté A capella,

Plongez dans la consolation avec un extrait du Requiem Allemand de Brahms Wie lieblich sind dein Wohnungen,

Explorez une expérience musicale mystique avec Second Eve de Gjeilo également chanté à capella.

Et enfin laissez-vous emporter par l’espoir à travers le Stabat Mater de Rheinberger

Le lien HelloAsso ci-dessous est valable jusqu’au 7 juin

Réservez dès maintenant votre place pour ne pas manquer ce moment musical unique !

Eglise de Meudon-la-Forêt 2 place de l'église, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France