Courgette de la Cie Paradoxe(s) Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse, 21 mars 2024, Biscarrosse.

Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

Théâtre musical dans le cadre du « Printemps du Théâtre 2024 »

« Les adultes, faudrait les secouer pour faire tomber l’enfant qui est en eux »

A la suite d’un accident familial, Icare, alias courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés », où il rencontre Simon, Ahmed et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur coeur…

Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie…

Magnifique adaptation du film d’animation « Une vie de courgette »

Durée 1h25 / Dès 10 ans

Tarif plein : 20€ / réduit 15€

Pass 3 spectacles 50 et 30€ / renseignements au 05 58 09 52 75.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



