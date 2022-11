EXPOSITION « Philosophie de la Guerre » par Vladimir Kazanevsky Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

EXPOSITION « Philosophie de la Guerre » par Vladimir Kazanevsky Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 1 décembre 2022, Paris. EXPOSITION « Philosophie de la Guerre » par Vladimir Kazanevsky 1 – 16 décembre Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris

Entrée libre

Les œuvres originales du célèbre caricaturiste ukrainien Vladimir Kazanevsky, créées pendant ces derniers mois, et les dessins des meilleurs caricaturistes seront présentées pour la 1ère fois à Paris. Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France Les caricatures originales du plus célèbre caricaturiste ukrainien Vladimir Kazanevsky, créées pendant ces derniers mois, seront présentées pour la première fois à Paris. Ainsi que 30 dessins des meilleurs caricaturistes mondiaux, sélectionnés spécialement pour cette grande exposition « Philosophie de la guerre », parmi eux Antonio Antunes Moreira, Ann Telneis, Bernard Bouton, Daryl Cagle et autres. Le travail de Vladimir Kazanevsky est un phénomène unique, même à l’échelle de la caricature mondiale. Cette série de caricatures, qui est constamment mise à jour, est apparue comme une réaction à ce qui se passait dans le monde depuis le début de la guerre à grande échelle. Au cours de l’année, de nombreux ouvrages que vous verrez dans l’exposition ont été publiés dans les plus grandes publications mondiales, en particulier dans des magazines et des journaux en France. L’exposition est organisée par L’association des amis de la culture ukrainienne en France en partenariat avec l’Ambassade d’Ukraine en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T11:00:00+01:00

2022-12-16T19:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Adresse 22 avenue de Messine 75008 Paris Ville Paris lieuville Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Departement Paris

Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

EXPOSITION « Philosophie de la Guerre » par Vladimir Kazanevsky Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris 2022-12-01 was last modified: by EXPOSITION « Philosophie de la Guerre » par Vladimir Kazanevsky Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris 1 décembre 2022 Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Paris

Paris Paris