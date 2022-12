Centenaire de la disparition de Pierre loti Paimpol Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-04-08 10:00:00 – 2023-05-08

Côtes-d’Armor Paimpol Redécouvrons le plaisir de la lecture et de l’écriture avec Pierre Loti, figure littéraire incontournable de la région mais aussi dessinateur, chroniqueur de son époque, marin et explorateur de contrées éloignées. Randonnée-lecture, expositions, jeu de piste, conférences, comédie musicale et ateliers d’écriture vous permettront de découvrir les facettes méconnues de sa personnalité et de son œuvre. Un programme coordonné par Milmarin avec de nombreux partenaires. milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 http://www.milmarin.bzh/ Place Gambetta Les Halles Paimpol

