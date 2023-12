LA NUIT DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE CLARDELUNO Cazedarnes, 19 janvier 2024, Cazedarnes.

La Nuit de la Lecture

Pour les Nuits de la lecture 2024, la thématique proposée par le Centre national du livre est celle du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Mais ce thème n’invite pas seulement à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du « corps sportif ».

Proposer ce thème, c’est aussi réfléchir à sa relation à son corps, une balade en soi, le corps véhicule, le corps vieillissant, le corps en mouvement, à tous les âges de la vie.

Dans le cadre de son opération Détente et Mobilité en direction des publics d’âge mûr, la médiathèque inscrit ce spectacle dans une action intergénérationnelle auprès des aînés, pour une meilleure compréhension de son corps, et une prise en charge de sa santé, source de bonheur et de liberté.

Contes en corps décline le spectacle en 4 parties :

le corps, le cœur, l’esprit,

le corps et la peau,

le corps dans tous les sens,

le corps au cœur de la vie

Les contes dits par Virginie Lagarde seront ponctués de danses butô par Anne Cécile DeliaudCONTE EN CORPS

Des contes et de la danse butô mêlés, pour un spectacle intergénérationnel sur le thème du corps.

« Du mot au geste, du silence au son, du conte au roman, de la lecture à l’oralité, CONTE EN CORPS se promène dans les méandres des mystérieuses corporéité et corporalité humaines: être ou avoir un corps ?

Des récits souriants, d’autres moins, une balade intérieure qui se terminera … par le cœur »

Virginie Lagarde: conteuse

Anne Cécile Deliaud: danseuse Butô

