Du Bout des Doigts Carré, 14 décembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

Du Bout des Doigts 14 et 15 décembre Carré

Madebyhands / Gabriella Lacono & Grégory Grosjean

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Pointés, tendus, agiles

Le Lac des cygnes, West Side Story ou du hip-hop… À deux, ils savent tout interpréter. En douze tableaux somptueux, leurs pieds, leurs mains répètent les mouvements ancestraux ou iconiques balayant l’histoire de la danse, depuis les abris de la préhistoire jusqu’aux rues de Manhattan, de la Renaissance jusqu’à notre époque contemporaine. Ce n’est ni un cours de danse de salon ni une conférence. Le spectacle, minutieux et magique, joue sur tous les plans : des décors miniatures aussi réalistes que ceux de studio de cinéma, une technique de prise de vue retransmise en direct sur grand écran, une bande-son emblématique, et une gestuelle parfaite… Les corps racontent la grande Histoire, et celle des grands chorégraphes ; les deux se partagent sans modération.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T20:30:00+01:00

2022-12-15T21:30:00+01:00

Julien Lambert