Carnaval viking Molsheim, samedi 2 mars 2024.

Sortez vos plus beaux déguisement et venez participer à notre carnaval, dans une ambiance viking conviviale.

Dégustez nos délicieux beignets et participez à un lancer de haches.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:00:00

fin : 2024-03-03

5 rue du lièvre

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Taverne.idavoll@gmail.com

