CARNAVAL PER LOS PITCHOUNS Lauret, dimanche 17 mars 2024.

Per los Pitchouns (Association des Parents d’Elèves)

L’association Per Los Pitchouns organise un carnaval le dimanche 17 mars 2024 à 15h sur la Place de la Mairie à Lauret. Le thème est les 4 éléments.

Une buvette sera proposée sur place.

Nous vous attendons à 15h avec vos plus beaux ou vos plus originaux costumes, sur la place de Lauret.

Thème de cette année: Les 4 éléments « feu, eau, air et terre!

Pensez à amener un seau ou un sac pour les confettis!

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Lauret 34270 Hérault Occitanie

