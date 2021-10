Car/Men – Chicos Mambo Saint-Malo, 2 avril 2022, Saint-Malo.

Car/Men – Chicos Mambo 2022-04-02 – 2022-04-02 Saint-Servan 6 place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Après le triomphe de Tutu, les Chicos Mambo s’emparent d’une figure référence de la scène, mille fois revisitée mais assurément réinventée. Cette fantaisie chorégraphique mêle humour, théâtre, chant et clown avec un nouvel élément scénographique : la vidéo. Une véritable Carmen 2.0 – Toréro qui se joue du féminin et du masculin, nous touche et nous fait rire. Un spectacle drôle, flamboyant, où l’on retrouve toute la dérision et l’exigence des excellents danseurs de la troupe des Chicos Mambo. Les hommes-tutu continuent d’entraîner le public dans leur univers survitaminé

Conception, mise en scène, chorégraphie Philippe Lafeuille

Assisté de Corinne Barbara

Après les hommes Tutu, les hommes Car/Men…

Danseurs François Auger, Antonin «Tonbee» Cattaruzza, Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, Adrien Picaut, Julien Mercier, Samir M’Kirech,

Stéphane Vitrano (et en alternance Antoine Audras)

Chant Antonio Macipe

Un spectacle présenté par La Feuille d’Automne

Coproduction Victor Bosch-Lling music, Quartier Libre Productions, Le Quai des Arts –

Relais Culturel Régional / Argentan Le Théâtre de la Coupole de Saint Louis / Alsace dans le cadre des

Relais Culturels Régionaux.

Avec le soutien de : Klap / Maison pour la Danse à Marseille / L’Orange Bleue, espace culturel d’Eaubonne / L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand / Micadanses résidence d’accompagnement spécifique / Résidence de finalisation septembre 2019

Durée : 1h15

