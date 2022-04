CANDLELIGHT OPEN AIR K-POP : HOMMAGE À BTS À LA BOUGIE Toulouse, 29 juillet 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT OPEN AIR K-POP : HOMMAGE À BTS À LA BOUGIE COUR D'HONNEUR DE L'ISDAT 5 Quai de la Daurade Toulouse

2022-07-29 20:30:00 – 2022-07-29 COUR D’HONNEUR DE L’ISDAT 5 Quai de la Daurade

Toulouse Haute-Garonne

15 EUR 15 40 Lauréat de plus de 220 récompenses musicales et nommé comme l’une des vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet par le Time, le fameux groupe composé de 7 membres est sur toutes les lèvres.

Pour la toute première fois en France, Candlelight rend hommage à l’étoile montante de la K-pop : BTS !

La Cour d’honneur de l’isdaT, un lieu d’exception en plein air à Toulouse, accueille ses premiers Candlelights et vous propose de retrouver les plus grands hits du groupe coréen interprétés par le talentueux quatuor à cordes Yako.

Vivez un moment magique à la lueur des bougies et assistez au spectacle étonnant de la rencontre entre le classique et la K-pop.

À ne surtout pas manquer !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur du groupe de K-pop BTS interprété par un quatuor à cordes !

COUR D'HONNEUR DE L'ISDAT 5 Quai de la Daurade Toulouse

