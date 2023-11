EXPOSITION DE FLORENT LEFORT La Tuilerie Barbazan Catégories d’Évènement: Barbazan

Haute-Garonne EXPOSITION DE FLORENT LEFORT La Tuilerie Barbazan, 11 mai 2024, Barbazan. Barbazan,Haute-Garonne Créateur de masques en pâte à papier….

2024-05-11 fin : 2024-06-30 00:00:00. .

La Tuilerie SALLE D’EXPOSITION DU CASINO

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie



Papier-mâché mask maker… Creador de máscaras de cartón piedra… Schöpfer von Masken aus Zellstoff… Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Barbazan, Haute-Garonne Autres Lieu La Tuilerie Adresse La Tuilerie SALLE D'EXPOSITION DU CASINO Ville Barbazan Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Tuilerie Barbazan latitude longitude 43.0306045;0.62041231

La Tuilerie Barbazan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbazan/