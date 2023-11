CINE OPERA : MADAME BUTTERFLY (METROPOLITAN OPÉRA) 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens, 11 mai 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

La saison 23/24 du Metropolitan Opera propose une programmation riche en découvertes, entre productions inédites de grands classiques et œuvres contemporaines qui font de l’opéra un art plus vivant que jamais..

2024-05-11 fin : 2024-05-11 22:15:00. 110 EUR.

16 rue de l’indépendance LE REGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



The Metropolitan Opera?s 23/24 season offers a rich program of discoveries, from new productions of the great classics to contemporary works that make opera an art form more alive than ever.

La temporada 23/24 del Metropolitan Opera ofrece un rico programa de descubrimientos, desde nuevas producciones de los grandes clásicos hasta obras contemporáneas que hacen de la ópera un arte más vivo que nunca.

Die Spielzeit 23/24 der Metropolitan Opera bietet ein Programm voller Entdeckungen, das von neuen Produktionen großer Klassiker bis hin zu zeitgenössischen Werken reicht, die die Oper lebendiger denn je machen.

