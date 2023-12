Cafés BD et littéraire de la médiathèque de la Canopée hors-les-murs Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cafés BD et littéraire de la médiathèque de la Canopée hors-les-murs Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 6 juillet 2024, Paris. Le samedi 06 juillet 2024

de 11h30 à 13h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Et pourquoi pas deux cafés en un ? Retrouvons-nous samedi 6 juillet à 11h30 pour un café BD et littéraire exceptionnel dans le jardin Nelson Mandela ! L’occasion de fêter une année riche en échanges

culturels, et permettre aux curieuses et curieux de découvrir ces deux formats. Ce café

prendra la forme d’un pique-nique, n’hésitez pas à apporter quelque chose à

boire ou grignoter. Entrée libre, départ de la médiathèque à 11h30. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

