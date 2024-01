Ciné-débat: « Low tech » Café associatif Léziféfuz Mareuil en Périgord, vendredi 19 janvier 2024.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Ciné-débat: « Low tech ». Soirée au chapeau avec reversement au producteur/distributeur Jour2fêtes.

Et si nous réfléchissions à deux fois avant de foncer tête baissée

dans les promesses du progrès technique ?

A l’heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit

et misent sur la surenchère technologique, certains choisissent au contraire de s’investir dans une dynamique de sobriété : la low-tech. Cette démarche écologique consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous. Nous partons à la rencontre de citoyens qui se battent

pour démocratiser cette approche.

Qu’ils soient jeunes ingénieurs, agriculteurs ou entrepreneurs,

ils réparent leurs machines du quotidien, s’alimentent en énergie

ou fabriquent leurs propres moyens de production.

Ces pionniers nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le monde d’après…

Café associatif Léziféfuz Le bourg

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



