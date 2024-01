Concert: My little combo Café associatif Lézidéfuz Mareuil en Périgord, samedi 27 janvier 2024.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27

My Little Combo, trio du Verteillacois, s’éclate sur des covers des années 50 aux années 80. De la Soul acoustique typée Motown à un Rock plus électrique, les 3 musiciens groovent autour du blues pour offrir un show sincère et éclectique… à domicile !

My Little Combo, trio du Verteillacois, s’éclate sur des covers des années 50 aux années 80. De la Soul acoustique typée Motown à un Rock plus électrique, les 3 musiciens groovent autour du blues pour offrir un show sincère et éclectique… à domicile !

.

Café associatif Lézidéfuz Le bourg

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Val de Dronne